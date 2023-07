Poseben sistem štetja: Južnokorejci so leto do dve mlajši

V večini sveta človek dopolni eno leto starosti, ko je 365 dni že na svetu, to pa do zdaj ni veljalo v Južni Koreji. Tam so starost šteli drugače. Človek se je rodil star eno leto in nato vsakega 1. januarja postal leto starejši, datum rojstva je bil pri tem povsem nepomemben. Tako je denimo otrok, rojen 31. decembra, že naslednji dan upihnil drugo svečko. A oblasti so se zdaj odločile, da sistem prilagodijo mednarodnim standardom, zato so vsi prebivalci Južne Koreje postali leto ali celo dve mlajši.

Za spremembo si je predvsem prizadeval predsednik Jun Suk Jeol, saj je prepričan, da je njihovo tradicionalno štetje let »nepotrebno socialno in ekonomsko breme«, saj je nastajala zmeda pri izplačilih zavarovalnic ter pri dodelitvi vladne pomoči. Decembra lani so njegov predlog podprli in te dni je zakon začel veljati. Uskladitvi z mednarodnimi standardi so bili naklonjeni tudi državljani, anketa, ki so jo med prebivalci izvedli lani, je pokazala, da se kar trije od štirih strinjajo s predsednikovim predlogom. »Navdušena sem, zdaj sem namreč dve leti mlajša. Rodila sem se decembra in vedno se mi je zdelo nepošteno, da me naš sistem štetja let obravnava socialno starejšo, kot v resnici sem,« je denimo dejala Hjun Jeong Bjun in dodala, da bo zdaj tudi veliko lažje povedala tujcem, koliko je stara: »Na potovanjih sem se vedno bala, da me bo kdo vprašal po letih, saj sem morala nato pojasnjevati še naš način štetja, in iz enostavnega vprašanja je nastala cela debata.«

Kljub spremembi pa bodo v državi obdržali nekatere zakone, ki temeljijo na južnokorejskem štetju let. Med njimi ta, da lahko oseba cigarete in alkohol kupi v letu, ko dopolni 19 let, ne od tistega rojstnega dneva dalje.