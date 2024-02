Poleg prtljage tehtali še potnike, ti pa so ogorčeni: »Njihova poteza je kruta«

Nemalo zgražanja je povzročila odločitev finske letalske družbe, da bodo poleg ročne prtljage pred vkrcanjem na letalo tehtali tudi potnike. To ne bo stalna praksa, vsaj ne za zdaj, so poskušali ljudi pomiriti zaposleni pri Finnairu, radi bi zgolj ugotovili, kakšna je povprečna teža polnega letala pred vzletom. Na podlagi tega lahko izračunajo vse mogoče, denimo koliko goriva bo letalo potrebovalo do cilja, koliko dodatne teže še lahko prenese in podobno.

S tehtanjem potnikov naj bi poskrbeli tudi za primerno ravnotežje na letalu in varnejši polet. Letalske družbe običajno za tovrstne izračune uporabljajo predpostavko, da povprečni potnik tehta 88 kilogramov. To je teža, ki so jo določile oblasti, če se jim predvidena teža ne zdi ustrezna ali opazijo, da je profil njihovih potnikov precej drugačen, pa se morajo znajti sami.

Podatkov, ki so jih na ta način zbrali, niso delili z nikomer.

»Podatkov, ki smo jih na ta način zbrali, nismo delili z nikomer, telesno težo posameznikov je videl samo en zaposleni, ki je takrat stal pri tehtnici, zato je skrb povsem odveč,« je dejal predstavnik Finnaira Sato Mannukka. Kljub temu se je na družbenih omrežjih našlo ogromno ogorčenih ljudi, mnoge od njih je omenjena družba do nadaljnjega celo odvrnila od potovanj, vsaj z njimi.

Nihče nima nič proti tehtanju prtljage, a le redki bi tudi sami stopili na tehtnico. FOTO: Siewwy84/getty Images

»Njihova poteza je kruta, pretežki potniki se bodo počutili osramočene, to ni prav,« je denimo zapisala spletna uporabnica ter si s komentarjem prislužila na desetine všečkov. Našli pa so se tudi takšni, ki so potezo pozdravili in menijo, da ni nič narobe s tem, da se močno pretežki potniki ne počutijo lagodno, saj bi na ta način lahko rešili »epidemijo debelosti«, ki predvsem v zahodnem svetu postaja vedno večji zdravstveni problem.