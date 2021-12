Pokazal ga je že desettisočkrat

Najbrž bi težko našli moškega, ki si ne bi želel večjega penisa, četudi ima povsem zadovoljivega. Naj bodo previdni, česa si želijo, pa jim sporoča Jonah Falcon, 51-letnik z uradno najdaljšim penisom na svetu. Meri 34,3 centimetra, z njim pa ima več težav kot veselja.

Ne razume, zakaj ljudje na podlagi njegovih dimenzij sklepajo, da je neumen.

»Ne vem zakaj, ampak očitno to, da sem nadpovprečno obdarjen, v očeh mnogih pomeni, da sem neumen, samovšečen, promiskuiteten, prepričani so celo, da zagotovo nastopam v filmih za odrasle. Nič od tega ne drži, sem povsem običajen moški z nekaj več mesa med nogami,« je Falcon povedal med nedavnim intervjujem v oddaji na ameriški televiziji.

Nekoč so ga na letališču celo ustavili varnostniki in zahtevali dodaten pregled, saj so na rentgenu opazili, da mu nekaj visi med nogami, zaradi česar je bilo 51-letniku še posebno neprijetno. Še bolj mu gredo na živce ljudje, ki ga prosijo, naj jim svoj rekordni penis pokaže, kar se mu dogaja ves čas. »Vedno se na kakšni zabavi najde kdo, ki me še ne pozna, in začne vpiti, naj slečem hlače. Pokazal sem ga že desettisočkrat, dovolj je, dajte mi mir,« je Jonah Falcon še dodal v smehu.

Nekoč si je želel postati igralec, a tudi pri tem mu bogastvo v hlačah ni pomagalo, prej nasprotno.

»Ljudje me enostavno nočejo najeti. Takoj ko v spletni brskalnik vpišejo moje ime, se pojavijo zadetki, povezani z mojim penisom. Že večkrat sem slišal, da mi ne morejo dati vloge zaradi reči, po kateri sem znan. Ne želijo, da bi se razvedelo, da v njihovem filmu nastopa moški z največjim penisom na svetu, zakaj je to slabo, se mi ne sanja,« je še povedal Falcon, ki pa kljub vsemu najde tudi kakšno pozitivno lastnost svoje obdarjenosti. Ta mu je denimo v posteljo pripeljala mnogo znanih osebnosti, med njimi hollywoodske igralke, tudi tiste, ki nastopajo v filmih za odrasle. Slednjih je še posebno vesel.

Pornoigralci so videli že vse mogoče, in ko ti kdo od teh reče, da imaš največjega, kar so jih kdaj videli, je to res lep kompliment,« ponosno pove Američan.