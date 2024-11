Pokadila očetov pepel: vplivnica šokirala s priznanjem, to je bila njegova poslednja želja (VIDEO in FOTO)

YouTuberka in vplivnica Rosanna Pansino iz Združenih držav Amerike je očetu izpolnila zadnjo željo s kajenjem marihuane. Ampak to ni bila navadna marihuana ...

Rosanna je pojasnila, da je njen oče Papa Pizza, ki je pred petimi leti umrl za levkemijo, zahteval, da ona in družinski člani »vzamejo pepel iz njegove žare, ga zmešajo z zemljo, vanjo posadijo rastlino marihuane, in ga pokadijo kot džojnt.«

Željo so mu izpolnile in to tudi zdaj počnejo. »Preden je umrl, je meni in moji mami povedal, kaj želi, da narediva z njegovim pepelom, in mama je bila sprva malo neodločna,« pojasnjuje Rosanna. »Mislila je, da je to malce hipijevsko in da nas bodo ljudje obsojali. Toda ko je čas mineval, smo se odločile, da je zdaj pravi čas, da naredimo, kar oče želi, in ga počastimo tako, kot je želel.«

Rosanna je med svojim podcastom Rodiculous kadila travo, narejeno iz očetovega pepela, medtem ko sta se njena mati in sestra odločili, da bosta kadili izza kamere.

Pod objavami so se usuli komentarji, nekateri so bili nad njihovo odločitvijo zgroženi. »A je pravkar pokazala, kako kadi joint z očetovim pepelom?!«, »Želja po vzbujanju pozornosti«, »To je srhljivo«, »Ljudje, ona izpolnjuje očetovo zadnjo željo, pepela ni pokadila, ampak ga je raztrosila po tleh, kjer je posadila marihuano«, poroča mondo.rs.

Preberite še: