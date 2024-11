Pojedel že več kot 10.000 lončkov rezancev

Najmanj enkrat na dan zadnjih 30 let se na krožniku, ali bolje, v skledi Sokusekisaja Ojame znajdejo instant rezanci. Rezanci v lončku, kot jim pravijo v deželi vzhajajočega sonca, so nekakšen japonski hamburger. Obstaja jih na stotine različnih vrst, od poceni različic do gurmanskih izvedb, pri katerih je preliv narejen iz dehidriranega mesa in zelenjave.

So najbolj priljubljen instantni obrok na Japonskem in težko bi našli Japonca, ki jih ne mara. A nihče ni nad njimi bolj navdušen kot Ojama, ki je v svoji deželi znan tudi kot kralj instant rezancev. Nekdanji ilustrator, po izobrazbi inženir, se je za to, da bi se zares posvetil svoji najljubši hrani, celo odrekel karieri. Danes je star 65 let in zna povedati, da ima najboljši poklic na svetu – je namreč profesionalni ocenjevalec instant rezancev. V zadnjih treh desetletjih jih je, trdi, pojedel več kot 10.000 lončkov.

Na Japonskem so na voljo v stotinah različnih okusov. Foto: Masamasa3/Getty Images

Ojamova ljubezen do rezancev se je rodila med študijem na univerzi Gunma v Tokiu. Takrat je začel zbirati embalažo instant rezancev in uspelo mu je zbrati 6000 različnih lončkov. Med poznavalce je prodrl leta 1995, ko je zmagal na televizijskem kvizu, na katerem so preverjali znanje o tej vrsti hrane. Od takrat so ga vabili v oddaje in na dogodke, povezane s tem. Leta 2018 so ga na še enem tekmovanju razglasili, kot že rečeno, za kralja instant rezancev. Na tekmovanju so jim morali udeleženci dodati sestavino in tako še izboljšati njihov okus.

Za rezance se je odrekel karieri.

Kot profesionalni ocenjevalec, v kakršnega se je razvil, ima Ojama polne roke dela. Redno se pojavlja na televiziji, po družbenih omrežjih pa odgovarja posameznikom na vprašanja, povezana s to jedjo. Objavlja tudi lestvice najboljših in ocene posameznih okusov. O tem, kako nenavadni jedilnik vpliva na njegovo zdravje, še ni spregovoril, se pa za svoja leta zdi v dobri formi.