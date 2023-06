Pohotni želvak prečkal tri ceste in most

Želve niso hitre živali, zato mnogi, ki jih imajo za ljubljenčke, niti ne vedo, da so sposobne prehoditi ogromno kilometrov. Lastnica 60-letnega želvaka Tommyja Cathryn Scott od umirjenega ljubljenčka prav gotovo ni pričakovala, da jo bo popihal na 1,6 kilometra dolg izlet. Želvak je ušel z vrta na zadnji strani hiše, ki stoji v mestu Selkirk na Škotskem. Pot v prostost si je izboril med sprehajanjem po vrtu, in sicer tako, da je izkopal luknjo pod ograjo. Nato se je namenil naravnost v center mesta, pri tem pa prečkal tri ceste in most.

Pustolovskega plazilca je zaskrbljena lastnica našla vsega sproščenega na travniku pred vrtcem. Najti ji ga je uspelo s pomočjo objave na facebooku, v kateri je pozvala vse, ki bi morda naleteli nanj, naj se ji oglasijo.

Želvaka je dobila, ko je bila stara 19 let. FOTO: Osebni Arhiv

Išče ljubezen

Scottova ima Tommyja doma že 27 let, a česa takšnega ne pomni. Pravi pa, da je želvak vedno bolj živahen, kadar so temperature visoke. »Kadar je toplo, zna biti hitrejši, kot bi si človek mislil. Ljudje večinoma menijo, da hodi počasi,« razlaga lastnica, ki so ji znanci namignili, da je Tommy pobegnil zato, da bi našel ljubezen. »Pravijo, da želve živijo sto let, zato je morda prav zdaj v krizi srednjih let,« se šali lastnica. Do zdaj ni nikoli poskusil pobegniti, zato je bilo njegovo izginotje zanjo pravi šok. »Imam ga že skoraj vse življenje, zato sem bila precej potrta,« pravi 46-letnica. Tommyja je, skupaj s še eno želvo, ki je kmalu ušla, dobila, ko je bila stara 19 let. Z njo se je selil iz kraja v kraj, dokler se ni z možem ustalila na Škotskem. Zdaj se šali, da je morda čas, da na želvaka pritrdi apple airtag, napravo, ki je namenjena iskanju predmetov, kot so denimo ključi, z njo pa lahko iščemo tudi ljudi.

Kaj je želvaka spodbudilo, da se je po toliko letih mirnega življenja odpravil na potep, ve samo on, človek pa bi mu vseeno privoščil, da uresniči svoje ljubezenske sanjarije, če jih resnično ima.