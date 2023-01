Poglejte posnetek iz bolnišnice, ki je mnoge razbesnel (VIDEO)

TikTok plesni izzivi so priljubljeni že dolgo časa, saj se ljudje snemajo med plesom na najbolj nenavadnih mestih, velikokrat so v dogajanje vpleteni tudi zvezdniki, ki poskušajo bolj ali manj uspešno slediti plesnim korakom.

Eden takšnih posnetkov pa je povzročil ogorčenje mnogih. Gre za medicinsko sestro, ki se posname, kako pleše v sobi hudo bolnega bolnika.

Na posnetku se vidi obraz pacienta, ki ne ve, kaj ga je doletelo in medtem ko aparat v ozadju piska in prikazuje življenjske funkcije obolelega moškega, medicinska sestra trese z zadnjico in se snema.