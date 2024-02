Podlasica pred napadom zapleše bojni ples

Naj vas drobno in suhceno telo podlasice ne zavede. Pod rjavkastim kožuščkom z belim ali rumenkastim trebuščkom se skriva krvoločen, premeten in skrajno izurjen lovec. Že njeno dolgo telo s podolgovatim vratom in majhno glavo je kot nalašč za lov, saj se v nasprotju z drugimi plenilci z lahkoto stisne tudi skozi najmanjše luknje in se za plenom, denimo zajcem, mišjo ali voluharjem, požene tudi v njihov rov. Še več, skrivališče ubitega plena si pogosto kar prilastijo in si tam ustvarijo svoj dom.

So popolni lovci. So majhne, zelo gibčne in hitre. Z ostrimi krempeljci brez težav splezajo na drevo, pri lovu na naslednji obrok pa jih ne ustavi niti voda, saj so odlične plavalke. Z izostrenim vohom izvohajo tudi plen, ki se skriva v popolni črnini noči. V gobčku so ostri zobje, ki zadajo smrtonosni ugriz: plen ubijejo tako, da se, ko ga ujamejo, ovijejo okoli njega in zagrizejo v glavo; z natančno odmerjenim ugrizom preluknjajo lobanjo ali pregriznejo hrbtenjačo.

Premikajo se v skokih. FOTO: Sander Meertins/Getty Images

Podlasice so samotarke, ki lovijo ponoči. Levji delež njihovega budnega življenja je posvečen lovu, hranjenju in shranjevanju presežka. Običajno nalovijo več, kot so sposobne pojesti, to pa kopičijo v svojih votlinah za poznejši obrok. In jesti morajo redno, saj v telesu ne morejo shranjevati in kopičiti maščobe, njihov zelo dejavni življenjski slog pa zahteva veliko energije.

Če bi imeli velikansko srečo in podlasico uzrli v divjini, bi vedeli, kdaj se pripravlja na lov. Čeprav veljajo za potuhnjene, se pred naskokom ne skrivajo, pač pa odplešejo pravi bojni ples. Okoli svoje slastne tarče poskakujejo, se zvijajo, s čimer jih pred bliskovitim naskokom zamotijo in zmedejo. Ali pa jih, predvsem zajce, s tem plesnim razkazovanjem včasih celo prestrašijo do smrti. Podlasice sicer niso edine, ki znajo pred lovom zaplesati, so pa edini sesalci, ki včasih odplešejo bojni ples kar tako, za zabavo in brez plena v bližini.

Mala podlasica, ki živi tudi pri nas, je najmanjša zver v Evropi.

Čeprav so lovci, so tudi plen ujed, sov, nekaterih zveri. V tem primeru lahko, ko se prestrašijo, v smeri nevarnosti ali plenilca izpod repa brizgnejo za približno dve žlici goste, oljne, rumenkaste tekočine, ki strašno smrdi.