Podjetna mama odkrila tržno nišo: »Računam 200 evrov na spolno igračo«

Kot mnogi po svetu tudi Trisha Schwartz s službo medicinske sestre ni več zmogla preživljati dveh otrok. Ker je največji strošek predstavljalo varstvo mlajše hčerke, se je odločila, da si poišče delo, ki ga bo lahko opravljala od doma. Sprva se je preizkusila kot nutricionistka in osebna trenerka na daljavo, nato pa je odkrila spletno platformo OnlyFans, kjer je zelo kmalu dobila na tisoče naročnikov, in njenih težav je bilo konec.

Mlada mama, ki se je v Avstralijo iz rodne Nemčije preselila pred približno 15 leti, zdaj na mesec zasluži okrog 22.000 evrov; prodaja posnetke, na katerih imajo poleg nje glavno vlogo spolni pripomočki. Ob tem pa tovrstne pripomočke še preizkuša in ocenjuje, kar ji na mesec prinese nekaj dodatnih tisočakov.

»Igračke so postale moj zaščitni znak in podjetja ter trgovine so mi jih začeli brezplačno pošiljati v zameno za oceno. To se mi je zdelo super in tudi moji naročniki so uživali, zato sem se odločila, da izdelkov ne bom več testirala brezplačno. Računam okrog 200 evrov na igračo, sprva sem mislila, da sem postavila previsoko ceno, a v zadnjih 18 mesecih sem jih testirala že prek sto, tako da morda bi lahko bila cena še višja,« je lokalnim medijem povedala Trisha, ki pravi, da v svoji službi neizmerno uživa, saj si želi, da bi se ženske v spolnosti bolj sprostile, do tega pa jim lahko pomagajo tudi njene ocene najrazličnejših pripomočkov.