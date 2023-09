Peljal kačo na srfanje in dobil globo

Nekateri avstralski srfarji s seboj na valove radi vzamejo svoje hišne ljubljenčke. Tako je storil tudi Higor Fiuza, ko je na deskanje na Zlati obali popeljal svojo udomačeno pitonko Shivo in se med zabavo na valovih snemal s prijateljico okoli vratu. Posnetek človeško-kačjega srfanja je kmalu postal viralen, o nenavadnem dvojcu so pisali tudi lokalni mediji.

A prav zato je padel v oči avstralskim organom, natančneje vladni agenciji za okolje in znanost zvezne države Queensland. Avstralski naravovarstveniki so mu zaradi ogrožanja živali in kršenja dovoljenja za posedovanje kače, ki je ne bi smel nositi naokoli s seboj, prilepili mastno globo v višini 2322 avstralskih dolarjev (1403 evre).

Kakor je v izjavi za javnost pojasnil predstavnik agencije Jonathan McDonald, je prinašanje divjih živali, kot je bredlov piton (Morelia bredli), na javne kraje zanje »nepotreben stres«, zaradi česar se lahko začnejo nepredvidljivo vesti. »Kače so hladnokrvne živali, in čeprav znajo plavati, se večinoma izogibajo vodi. Pitonu bi se morska voda zdela ekstremno hladna. Edine kače, ki sodijo v ocean, so morske kače,« je poudaril McDonald. Primer je sprožil tudi pomisleke glede javne varnosti in morebitne grožnje v naravi živečim živalskim vrstam, saj bi piton lahko prenašal nalezljive bolezni, je še dodal predstavnik queenslandske agencije za okolje in znanost.

Higor in Shiva na Zlati obali FOTO: Instagram

Toda Higor Fiuza ostaja pri svojih trditvah, da Shiva obožuje vodo in da je doslej z njim srfala že vsaj desetkrat. »Pogosto sem jo vozil na plažo in strašno rada je plavala v morju. Zato sem se nekega dne odločil, da greva skupaj srfat, in pri tem je strašno uživala,« je zaupal avstralski televizijski mreži ABC. »Če ji kaj ni všeč, to po navadi pokaže s sikanjem. A v vodi tega nikoli ne počne in je vedno skulirana,« je še pojasnil Fiuza.

Shiva pa ni prva žival, ki je zaslovela s srfanjem v zalivu Rainbow Bay. Racman z imenom Racman (angl. Duck) je reden obiskovalec avstralske Zlate obale, pri čemer rad kar sam »zajaha« valove, občasno pa se ustavi pri kakem srfarju in si malce odpočije na njegovi deski. Kakor pravijo njegovi lastniki, je postal pravi mali srfar. Že doma je navdušen, ko se začno člani družine mazati s kremo za sončenje, saj ve, da to pomeni, da gredo na plažo.