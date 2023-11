Parazitsko glivo je hranil z lastno kožo in krvjo

Ljubitelji grozljivk ste najbrž že slišali za kordiceps, parazitske glive, ki lahko okužijo različne vrste žuželk. Te se po okužbi spremenijo v nekakšne zombije, gliva namreč prevzame vpliv nad njihovimi možgani in telesom. Ne čudi torej, da jo scenaristi radi vključujejo v razne zgodbe o hodečih mrtvecih, ob katerih gledalcem od groze ledeni kri. Čudili bi se, če glive s tako bizarnimi lastnostmi ne bi zagledali tudi na družbenem omrežju tiktok, ki še posebno slavi vse mogoče nenavadnosti.

Pravi, da je čudno sladka

In res je eno od vrst kordicepsa tam predstavil uporabnik tiktoka @Southernspore, ki naj bi v resničnem življenju nosil ime Jacob Riley. Glavatca, ki si ga je priskrbel, je namreč hranil kar s svojo kožo in krvjo. Kri si je moral črpati, kožo pa je odškrtnil s prstov na dlani. Gliva, ki je zrasla ob tej prehrani, je bila na prvi pogled videti kot nekakšen čudaški makron, če gre verjeti mlademu ljubitelju gob, pa je bil podoben tudi okus.

»Ne bom je pogoltnil, toda povem vam, da je čudno sladka. Precej dobra je. Jedel bi jo še kdaj,« je povedal, ko si je košček doma pridelane ljudožerske glive potisnil v usta.

Ubija številne vrste karcinomskih celic

Ves proces vzgajanja ga je navdušil, priznal pa, je, da je bilo nekoliko neprijetno jemati samemu sebi kri. »Verjetno bi bilo lažje uporabiti živalsko,« je komentiral in dodal, da bo najbrž v prihodnosti, če se bo znova odločil za takšen poskus, to naredil na tak način, da pa ga zelo zanima, kakšen bi bil kordiceps, ki bi ga hranili s kostmi in mesom.

Glavatec je bil v preteklosti predmet resnih znanstvenih raziskav, predvsem v zvezi z njegovo uporabo pri zdravljenju raka. Dokazano je, da kordiceps ubija številne vrste karcinomskih celic, vključno s tistimi, ki povzročajo raka jajčnikov, prostate in kolorektalnega raka ter levkemijo. Gliva je že dolgo znana v tradicionalni kitajski medicini, kjer jo uporabljajo za povečevanje telesne energije in moči, krepitev imunskega sistema, spodbujanje delovanja ledvic ter zdravljenja erektilne disfunkcije.