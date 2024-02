Pacientka se je čudno vedla, ko so je preselili v drugo sobo. To je razlog!

V bolnišnici na Firulah na Hrvaškem so doživeli nemajhno presenečenje, ko so v drugo sobo selili 42-letno pacientko. Ta se je nenavadno obnašala, zaradi česar so poklicali policijo.

Ko so pregledovali njene stvari, so ugotovili, kaj je razlog njenega čudnega vedenja. V škatli cigaret lucky strike, ki jo je imela pri sebi, so namreč našli dva zavojčka sumljive vsebine.

Kot poroča tamkajšnja policija, je en zavojček vseboval 0,62 grama heroina, drugi pa citronsko kislino.

42-letni M. J. iz Splita grozi kazen 1000 evrov. Ob tem mora plačati še 335 evrov sodnih stroškov.

Ženska je bila prej kaznovana za prekršek, splitsko sodišče pa ji je dovolilo, da kazen zaradi posedovanja mamil plača v petih obrokih.