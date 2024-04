Osem tisoč evrov za spuščanje vetrov v bolnišnici. Mislila je, da je šala, a ko je prišel račun ...

Zgodbo Američanke Cinthanie o odhodu na urgenco zaradi želodčnih težav je na družbenih omrežjih spremljalo več kot dva milijona ljudi. Izkušnje iz bolnišnice se bo Američanka še dolgo spominjala, pa tudi vsi, ki so slišali zgodbo o njenih »najdražjih trebušnih plinih«.

Zbudila se je namreč z »najhujšimi bolečinami v trebuhu«, kar jih je kdaj imela, zato so jo hitro odpeljali v bolnišnico, a njeno stanje ni bilo tako resno, kot se je bala. Potem ko so zdravniki kot podivjani hiteli naokoli in delali preiskave, da bi ugotovili, v čem je težava, je Cinthanie odšla na stranišče.

Nato je spustila »najmočnejši plin doslej« in na svojo sramoto ugotovila, da je bolečina izginila.

Kot da ni bilo že to dovolj travmatično, je Cinthanie na poti iz bolnišnice dobila ovojnico z računom.

Visoka številka

»Kaj mislite, koliko me bo stalo odvajanje plina na urgenci brez zavarovanja? Takoj vam povem, da se motite. Številka je veliko višja, kot si večina misli. Ta plin me je stal 7935,10 evra,« razkrije.

Mislila je, da je nekaj narobe z njenim želodcem, saj je bila tisto jutro bolečina neverjetna, in kot je opisala, ni mogla hoditi, ampak se je plazila po tleh. Kasneje prispeli zdravniški izvid pa je potrdil, da so bili vetrovi.

Dekle sicer poudarja, da se zaveda, da ni zavarovana, a da ni pričakovala tako visokega računa za nekaj, kar je na koncu rešila sama, poroča Slobodna Dalmacija.