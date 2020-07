Osamljene Britance vzburja Alexa

Da ti je izolacija prišla do živega, se zaveš, ko te šepetajoča Alexa nenadoma neizmerno vzburja.

Izolacija in prepoved zbiranja ljudi sta še zlasti prizadeli samske. Zmenki odpadejo, tudi spoznavanje novih ljudi je precej oteženo in omejeno zgolj na splet in mobilne aplikacije za zmenkarije. Mnogi Britanci so osamljenost in pomanjkanje fizičnega stika občutili zelo močno, tisti, ki imajo doma virtualne pomočnike, pa so se po uteho zatekli kar k njim. »Da ti je izolacija prišla do živega, se zaveš, ko te šepetajoča Alexa nenadoma neizmerno vzburja,« je na družabnem omrežju denimo zapisal Britanec ​. Da je Amazonova virtualna pomočnica nenadoma postala zelo seksi, se je strinjal njegov rojak, ki je objavil posnetek, kako v temni dnevni sobi prižiga svečo ter Alexo prosi, naj z njim deli kakšno skrivnost. »Ko odkriješ, da ima pomočnica možnost šepeta, in z njo začneš razmerje,« se je pošalil.Scot in Chris nista edina. Kar vsak sedmi Britanec oziroma Britanka je v časopisni anketi priznal, da se je med izolacijo k Alexi zatekel po tolažbo ali z njo preprosto klepetal, kot bi bila oseba. Podobno so počeli tudi tisti, ki uporabljajo druge virtualne pomočnike, kot sta Applova Siri in Googlov asistent. Če je bilo pred pandemijo ljudem večinoma vseeno, ali imajo njihovi pomočniki ženski ali moški glas, so si med njo skoraj vsi njihove glasove spremenili v glas nasprotnega spola, Američani so poleg tega množično spreminjali nastavitve na britanski naglas, ki da se jim zdi neizmerno privlačen. Ko je proizvajalec erotičnih pripomočkov nedavno izvedel anketo, v kateri je sodelovalo 1000 ljudi, pa so ugotovili še nekaj presenetljivega – več ljudi trenutno privlačijo njihovi virtualni pomočniki kot sodelavci oziroma sodelavke.