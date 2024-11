Opice pobegnile iz laboratorija, prebivalcem sporočili: Zaklenite svoje domove (VIDEO)

Potem ko je 43 opic pobegnilo iz raziskovalnega centra v mestecu v Južni Karolini v Združenih državah Amerike, je policija pozvala prebivalce, naj zaklenejo svoje domove in se živalim v nobenem primeru ne približujejo.

Policijska uprava mesta Yemassee, ki ima 2000 prebivalcev, je na facebooku sporočila, da so v sredo pobegnile mlade samice rezus makaka. Opice so premlade, da bi bile prenašalke bolezni.

Policija se je skupaj z zaposlenimi v raziskovalnem centru Alpha Genesis vključila v iskanje pobeglih opic, vendar ni pojasnila, kako so pobegnile.

Postavili so pasti za lovljenje živali, poleg tega policija uporablja tudi termovizijske kamere, da bi jih našla. Greg Westergaard, izvršni direktor Alpha Genesis, je za CNN povedal, da so opice pobegnile, ker oskrbnik ni zaklenil vrat, in poudaril, da gre za »100-odstotno človeško napako«.

Policija še sporoča, da v Alpha Genesis zatrjujejo, da na teh opicah nikoli niso izvajali testiranj in da so premlade, da bi bile prenašalke bolezni.