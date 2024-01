Oblečena v škatlo hodila po mestih

Južnokrejska samooklicana manekenka, ki se na spletu podpisuje kot Angel Box Girl, je povzročila pravo razburjenje, ko se je začela pojavljati na ulici oblečena v kartonsko škatlo. Škatla je imela luknje za noge, roke in glavo ter še dve dodatni, pod kartonom pa, vsaj tako je bilo videti, ni nosila veliko oblačil.

Njen sprehod po eni najbolj obleganih ulic v Seulu so mnogi posneli z mobilnimi telefoni in ga objavili na spletu, to pa je ekscentrični mladenki prineslo – res da nekoliko dvomljivo – slavo. Po prvem nastopu pred meseci je Korejka tako ponovila akcijo oktobra lani, tokrat v bogataški četrti Gangnam v mestu Apgujeong.

Videoposnetki prikazujejo, kako je prijemala za roko neznane ljudi in jih spodbujala, naj stlačijo roko v notranjost škatle ter jo zgrabijo za prsi ali kak drug del telesa. Tokrat je splet zaradi njenih posnetkov skorajda eksplodiral, hkrati pa je početje dekletu nakopalo težave z zakonom. Mimoidoči, ki se jim je njeno vedenje zdelo nespodobno, so jo namreč prijavili policiji. Ain, kakor je dekletu v resnici ime, je bila pred kratkim obtožena nespodobnega razkazovanja, vendar krivdo zanika.

»Gre za svobodo izražanja,« je odločna. »Kako me lahko obtožijo nespodobnega razkazovanja, če ljudje niso mogli videti mojega telesa?« se sprašuje. Pravi tudi, da njen nastop v škatli ni prikrita reklama za kako podjetje, temveč da z njim oglašuje le samo sebe.

Po južnokorejskem zakonu o kaznovanju manjših prekrškov je oseba lahko obtožena nespodobnega razgaljanja, če osramoti ali užali druge s »pretiranim razgaljanjem« svojega golega telesa ali razkrivanjem delov telesa, ki bi morali biti skriti. Po kazenskem zakoniku osebi, ki javno stori nespodobno dejanje, grozi denarna kazen do 5 milijonov vonov (približno 3500 evrov) ali zaporna kazen do enega leta.