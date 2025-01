Ob podaljšanju vozniške izvedela za svojo smrt

Predstavljajte si, da želite prek spleta podaljšati vozniško dovoljenje, pa vam spletna stran sporoči, da ga ne morete, ker ste uradno mrtvi. Prav to se je zgodilo Nicole Paulino iz ameriške zvezne države Maryland. Prebivalka Gaithersburga je želela na hitro opraviti birokratsko obveznost, ko jo je doletelo srhljivo sporočilo.

»Bila sem prestrašena in šokirana,« pravi mama treh otrok. Še kako živa je stopila v stik s pristojnimi uradniki, a so ji ti povedali, da imajo zvezane roke, saj je v sistemu zavedena kot preminula. Pozneje je prejela še pismo davčne uprave, v katerem so jo naslavljali kot »pokojno davkoplačevalko«. Kot uradno mrtva mama treh tudi ni mogla priti do nujno potrebnih zdravil za astmo – njeno zdravstveno zavarovanje je bilo namreč preklicano.

En napačen udarec po tipkovnici je Paolovi obrnil življenje na glavo. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Okoli 10.000 napačnih poročil o smrtih se zgodi na leto.

»Ta situacija mi je resnično zagrenila življenje,« je v solzah povedala televizijskim novinarjem mreže NBC4 Washington, ko se je razvedelo o njeni nenavadni težavi. Šele po tem so jo klicali iz pristojne uprave za socialo in ji priznali, da je situacija, v kateri se je znašla, posledica preproste tipkarske napake. Po besedah ​​predstavnika je pogrebni zavod poskušal prijaviti nekega pokojnika, a se je zmotil v številki socialnega zavarovanja in namesto prave predložil njeno. Razkrili so ji, da je takih primerov na njihovem uradu okoli 0,33 odstotka na leto, to pa ob več kot treh milijonih smrti pomeni, da je vsako leto napačnih okoli 10.000 poročil o smrti.

Pogostost tovrstnih primerov je v televizijskem prispevku potrdil tudi odvetnik Joseph McClelland, ki se je specializiral za takšne primere. Pravi, da je ena največjih težav strank, ki se obrnejo nanj, ker so jih (sicer ne dobesedno) žive pokopali, slab vpliv te uradniške začasne smrti na njihovo kreditno sposobnost.

»Ta incidente je zelo vplival name. Vplival je na moje zdravje in moje duševno počutje,« je posledice ocenila Paulinova.