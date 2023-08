Noseča z bivšim, oddih z novim

Potem ko je v soboto na stranišču v planinski koči Lugarnica v Nacionalnem parku Paklenica na Hrvaškem rodila turistka iz Luksemburga, ki naj ne bi vedela, da je noseča, je prišlo do preobrata. Najprej so iz zadrske bolnišnice, kamor je bila odpeljana po porodu skupaj z dojenčkom, pricurljale novice, da ni čisto res, da ni vedela za nosečnost, nato pa se je v medijih oglasil še družinski prijatelj Boris, pri katerem je bila družina nastanjena. Nekoliko podrobneje je opisal dogajanje.

Izkazalo se je, da je 22-letna Natasha iz Luksemburga vedela, da je noseča, a da tega ni razkrila nikomur. Noseča je bila namreč s svojim nekdanjim partnerjem, s katerim pa je nedavno končala razmerje, na počitnice na Hrvaško pa se je odpravila z novim življenjskim sopotnikom in družino. Nastanili so se v mestu Karin v bližini Zadra, na ogled Paklenice pa so se odpravili, ker so tam snemali filme o Vinetuju, ki jih obožujejo.

Niso vedeli

»Skupaj smo šli v hrib. Natasha se je dobro počutila, potem jo je obšla slabost in je šla na stranišče. Nato se je začel porod in najprej sta ji pomagali moja žena in njena mama,« je za hrvaški portal 24 sata povedal Boris. Dodal je še, da nihče v družini ni vedel za nosečnost in da je bil šokiran tudi Natashin novi partner.

Družina se je že vrnila v Luksemburg, z novorojenčico, ki je ob rojstvu tehtala 3300 gramov, pa je bilo menda kljub burnemu prihodu na ta svet, pri katerem so pomagali pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), med njimi tudi anesteziologinja in ginekologinja, vse v redu in je popolnoma zdrava.