Njena hčerka doživela šok življenja: »Vzela je vrečko in začela kričati ...«

Ženska iz zvezne države Michigan v ZDA je opravljala običajne nakupe v trgovini. Med drugim je kupila tudi pakirano špinačo in jo domov prinesla hčerki, ki je ob tem doživela hud šok.

»Moja hči je vzela vrečko in nato začela kričati, da je v vrečki žaba,« je povedala ženska ameriškim medijem in dodala: »Hvala bogu, da smo to odkrili, preden je špinača postala obrok.«

Špinačo in žabo so seveda vrnili v trgovino, kjer so ji povrnili denar. Dodali so, da so žabo izpustili v naravo in da bodo storili vse, da se dogodek v prihodnje ne bi ponovil.