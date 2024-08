Neverjetno, koliko poslikav ima: potetovirane ima celo dlesni

Šestintridesetletna Američanka se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj potetovirana ženska v na svetu. Poslikave pokrivajo kar 99,98 odstotka njenega telesa, a Esperance Fuerzina pravi, da s tatuji še ni končala.

»Kot pripadnica vojske živim nomadsko življenje in imeti veliko spominkov ni najbolj prikladno, zato spomine hranim na sebi. Tako so tudi vedno z menoj, če želim podoživeti kakšen poseben trenutek ali se koga spomniti, moram samo obrniti roko, nogo ali kateri drugi del telesa, da najdem tatu, ki me spominja na to,« pravi Esperance, ki si je prvi tatu omislila pred 15 leti. Takrat si ni mislila, da bo nekega dne z njimi pokrita njena koža od vrha glave do stopal, pa tudi očesna zrkla, dlesni in jezik.

Toda ni ljubiteljica le poslikav, ampak tudi t. i. modifikacije telesa, v sklopu tega si je dala prerezati jezik, odstraniti dele uhlja in pod kožo obraza vsaditi več krogel ter pirsingov. Slednji krasijo njene uhlje, prsne bradavice, nos in intimne predele. Skupno ima na telesu 89 modifikacij in tudi za to si je prislužila Guinnessov rekord. Pred njo je ta več kot deset let pripadal Marii José Cristerna, a proti Esperance ni imela možnosti rekorda obdržati, saj ima le 40 modifikacij. Rekorderka priznava, da jo ljudje na ulici pogosto gledajo postrani, a se je navadila s tem živeti in ji takšne reakcije niso več mar, saj kot pravi, »negativni ali posmehljivi komentarji več povedo o človeku, ki jih izreče, kot o meni«.

Kljub množici poslikav pa Esperance priznava, da se v vseh teh letih ni navadila na bolečino, ki spremlja vsako poslikavo, a se skoznjo prebije z meditacijo. »Nekaj trenutkov bolečine ni nič v primerjavi z leti in desetletji, med katerimi bom uživala ob pogledu na novo stvaritev,« je prepričana.