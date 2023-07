Neobzirnih turistov imajo dovolj: selfie z divjimi psi ju je stal 1300 evrov

Avstralija je zanimiva popotniška destinacija, še zlasti za ljubitelje narave, saj je na tej celini mogoče videti rastline in živali, ki jih drugje po svetu lahko občudujemo samo v živalskih vrtovih. A ravno zato mnogi navdušenci pogosto pozabijo, da gre za divje živali, ki se jim ni pametno preveč približati, še manj jih hraniti ali ljubkovati ter se z njimi fotografirati. Da bi turiste odvrnili od nespametnega početja, so avstralske oblasti uvedle visoke kazni za kršitelje. Mladenki, stari 25 in 29 let, sta tako morali plačati vsaka po 1300 evrov, ker sta se med sprehodom po queenslandski divjini fotografirali z divjimi psi dingi.

Morda so res videti kot običajni psi, a gre za divje živali. FOTO: Craigrjd, Getty Images

»Sprejeli sta skrajno nevarno odločitev, da se približata divjim živalim. Imeli sta res veliko srečo, da v bližini ni bilo njihove mame,« je dejal Mike Davery z ministrstva za okolje in znanost. Starejša od kršiteljic je za fotografijo namreč legla med speče mladičke, medtem ko je druga posnela video, na katerem je poleg nje nekoliko starejši in renčeči dingo.

»Divji psi na ta način izražajo prevlado oziroma preizkušajo, kdo je glavni. To ni igrivo obnašanje in to niso udomačeni psi, vajeni ljudi. Imela je srečo, da se ji ni kaj zgodilo,« je še dejal Davery in spomnil na dogodek pred dnevi, ko je dingo na otoku K'Gari napadel 23-letno domačinko, ki so jo morali odpeljati v bolnišnico. Ker je isti pes pred tem napadel še šestletno deklico, so ga uspavali.