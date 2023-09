Naval na hišico Janka in Metke

V grofiji Essex na vzhodu Anglije lahko popotnik prespi na nadvse pravljični lokaciji. Hiša v očarljivi vasici Wrabness je videti kot iz pravljice o Janku in Metki. Kljub zunanjosti, ki navduši otroško domišljijo, pa gre za resno, odraslo umetniško delo enega najbolj znanih imen sodobne britanske umetnosti Graysona Halla.

Hiša za Essex, kakor se nenavadna zgradba imenuje, ima dve spalnici, dve kopalnici, kuhinjo in jedilnico, v vsakem prostoru so zanimive podrobnosti, ki pritegnejo pogled. Do zdaj je bilo najemanje hišice, ki so jo postavili leta 2014, omejeno na redke izbrance, saj je bilo zanimanja med ljubitelji umetnosti enostavno preveč, da bi vsi prišli na vrsto.

Hiša preseneča s številnimi nenavadnimi podrobnostmi.

Za podaljšan vikend je treba odšteti okoli 2000 evrov.

Nenavadna nepremičnina

Po novem pa si lahko spanje v njej omislil in rezervira vsakdo. Ena najbolj nenavadnih nepremičnin v Veliki Britaniji je na voljo za najem pri potovalni agenciji Living Architecture, ki se je specializiralo prav za to – počitnice v nenavadnih nepremičninah.

Hiša je mišljena kot uporabna umetnina, stoji pa v regiji, v kateri je odraščal umetnik, ki si jo je zamislil. Zunanjost je sestavljena iz štirih modulov, ki se zdijo zlepljeni skupaj, in po besedah ustvarjalcev oponaša rusko sakralno arhitekturo, notranjost pa obiskovalce navdušuje z živimi barvami, tapiserijami in talnimi mozaiki. V hiši je okol 2000 ročno oblikovanih ploščic, ki jih je, enako kot skulpture na strehi, izdelal Hall. Streha in okna so zlate barve, kar skupaj z različnimi dimenzijami pomaga ustvariti iluzijo, da hiša raste in se širi. Posvečena je domišljijski junakinji, Essečanki Julie Cope, kar prebivalec počasi odkriva skozi raziskovanje stavbne notranjosti. Za podaljšan vikend v hiši je treba odšteti približno 2000 evrov.