Najem deklet na Japonskem čedalje bolj priljubljen

Z vami bo šla na čaj ali kavo, spremljala vas bo na nogometno tekmo ali vam delala družbo na večerji v restavraciji. Držanje za roke je bolj ali manj vse, kar smete početi: poljubljanje, objemanje ali kakršen koli drug telesni stik je strogo prepovedan.

Prav tako nje ali njega ne smete peljati na zmenek v avtomobilu ali fotografirati. Pogoj je, da se dobita na javnem kraju, polnem ljudi.

Cenjeni in spoštovani

Zlasti najem deklet je na Japonskem, kjer se kar 1,5 milijona ljudi opredeljuje za samotarje, vse bolj priljubljen. Spletne strani za zmenek ponujajo množico žensk različnih starosti in profilov. Tako se denimo dekle po imenu Eri opisuje kot plitka in o sebi pravi, da večina ob pogovoru z njo bruhne v smeh ter da ima rada nakupovanje, posedanje v kavarnah in alkohol; z njo se lahko držite za roko ali greste plavat šele na drugem zmenku, Nagi pa na primer piše, da zna peči kruh in sladice ter zelo rada gleda risanke.

Ponujajo se čedna in izobražena dekleta. FOTO: Tokio.rent-kano.net

Storitev je preizkusil spletni vplivnež Harry Jaggard ter o izkušnji spregovoril v eni od svojih objav. Za 366 evrov je peljal na zmenek omenjeno Eri s spletnega portala tokyo.rent-kano.net. »To je bil najbolj trapast in drag zmenek, na katerem sem kdaj bil, vendar pa sem užival in vse skupaj je še vedno cenejše, kot če bi imel pravo dekle,« je zapisal. Dekleta in fantje, ki so na voljo za zmenke, so cenjeni in spoštovani. Njihova ponudba velja za povsem spodobno, uvrstitev visoko na lestvici priljubljenosti pa je velika čast, s katero se brez zadrege ponašajo.

Tudi ženske pridejo na svoj račun. FOTO: Rentalkareshi.com

Tudi za gospe je na voljo podobna ponudba kot za moške, poleg tega lahko v deželi vzhajajočega sonca najamete celo osebo, ki igra vašega sorodnika ali prijatelja.