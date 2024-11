Na smrtni postelji priznala, da je kot medicinska sestra zamenjala novorojenčke

Težko je živeti s skrivnostmi in mnogi se odločijo, da takšnega bremena ne bodo nosili s seboj v onstranstvo. Ko začutijo, da se bliža konec, zato izpovejo svoje grehe, ne nujno duhovniku, dušo si večina olajša družinskim članom ali prijateljem. A občutek, morda gre le za strah, da je smrt pred vrati, je kdaj tudi lažen. Tako je eden od spletnih uporabnikov na forumu delil neprijetno izkušnjo svojega strica. Ta je pred štirimi leti zbolel za covidom in mislil je, da bo umrl. Tako je družini povedal, da mu je neka druga ženska rodila dva otroka. »Stric ni umrl, a drama se po vseh teh letih še ni polegla, zdaj vse skrbi, kaj bo z dediščino,« je dodal uporabnik, ki ga neizmerno zabava, da je njegov stric dobil še eno priložnost za življenje po tem, ko je priznal, da ima nekje še eno družino.

Podobno izkušnjo je s svetom delil še en spletni uporabnik, ki je dejal, da je njegov očim na smrtni postelji priznal, da ima še ne le eno, ampak dve družini, torej dve ženski, ki sta mu obe rodili otroke, za katere nihče ni nikoli slišal. Še bolj bizarno zgodbo je razkril Američan, ki je ob smrti strica v drugem kolenu izvedel, da ta moški sploh ni v sorodu z njim in drugimi člani njegove družine. »Zadnjih 40 let je živel v ZDA z dokumenti enega svojih daljnih sorodnikov, s katerim sta si bila precej podobna. Ne, tega moškega ni ubil in mu ukradel dokumente, tisti drugi moški se je enostavno naveličal Amerike in se preselil nazaj v rodno deželo, priložnost pa je zgrabil moj ’stric’ in ga prosil za dokumente, ki mu jih je tisti drugi tudi izročil,« je zapisal Američan.

Oglasila se je še ženska, zaposlena kot medicinska sestra, in dejala, da ji je pacientka, ki je nekoč prav tako delala kot medicinska sestra, pred smrtjo zašepetala: »Ko sem delala v porodnišnici, sem zamenjala novorojenčke.« »Ne vem, kaj je huje, misel, da moj otrok morda ni moj, ali možnost, da je gospa to storila večkrat,« je ob tem še komentirala zdravstvena delavka.

Nekateri pa so si na smrtni postelji dali tudi duška in tistim, ki jim niso bili pri srcu, to končno tudi povedali. »Ženina babica je k postelji poklicala moža in mu naravnost povedala, da ga je sovražila skorajda ves čas zakona, ker da je bil rasistična svinja, ki je vsem ukazoval,« je zapisal spletni uporabnih z vzdevkom George. »Nekaj minut pozneje je umrla, njen mož pa je šel v bolnišnično menzo na kosilo. Očitno ga izpoved ni pretirano pretresla,« je še dodal.

Na drugi strani pa je umirajoči Američan zadnje trenutke življenja izkoristil za deljenje pravice. »Moj dedek je 24 ur pred smrtjo razdedinil mojo teto. Bila je slab človek in mnogim je naredila veliko škode. V osemdesetih letih je denimo obelodanila, da je moja druga teta lezbijka, s čimer ji je naredila ogromno škode. Odpustili so jo iz službe, v malem mestu, kjer so živeli, za kaj takšnega pač ni bilo razumevanja, na koncu se je morala celo preseliti. Tudi drugim je storila veliko žalega iz čiste zlobe. Dedek je jokal, ko jo je razdedinil, a je hotel, da za to in za razloge za odločitev, izve od njega, ne iz oporoke,« je na forumu objavil neznani uporabnik.