Na sanjskem dekletu ne marajo frufruja in preveč ličil

Pred tedni smo lahko občudovali fotografije idealnih fantov po okusu deklet iz različnih ameriških držav, ki jih je izdelala umetna inteligenca, in le vprašanje časa je bilo, kdaj bo kdo izdelal še fotografije idealnih deklet. Zdaj so tu in, enako kot fante, izdelali so jih s pomočjo programa Midjourney. Pri tem so upoštevali mnenja 2000 fantov iz različnih ameriških držav, ki so morali povedati, kakšne lase, oči in pričesko ima njihovo sanjsko dekle.

Medtem ko je bil nabor fantov, ki so jih pred tedni narisali na podlagi mnenj deklet, dokaj raznolik, tega za idealna dekleta po okusu fantov ne bi mogli reči. Zdi se, da si, ne glede na državo, večina mladih Američanov želi imeti ob sebi punco z valovitimi lasmi do ramen, z malo ali nič ličili, oblečeno v obleko z rožastim potiskom ali vsakodnevna preprosta oblačila, kot so potiskana bombažna majica in športni copati. Povprečno idealno dekle po izboru Američanov nosi lase postrižene do ramen in nikakor nima frufruja. Pravzaprav frufru ni dobil glasov v nobeni zvezni državi – očitno se moškim v Ameriki lasje čez čelo ne zdijo preveč prikupni ne glede na to, v kateri državi živijo.

Sanjska ženska v Kansasu FOTO: Lanie Martin/midjourney

Povprečen Američan ima raje rjavolaske kot svetlolaske, vseeno pa si bolj kot rjavooko lepotico želi punco z modrimi očmi. Newyorčani pri tem odstopajo, saj namesto na modrooka dekleta prisegajo na zelenooka. Američani tudi ne marajo, da bi njihova sanjska dekleta nosila preveč nakita. Med možnostmi, ki so bile na voljo, jih je pri nakitu večina odkljukala opcijo minimalno. Raziskovalce je zanimalo tudi, kakšno pričesko mora imeti sanjsko dekle. Izkazalo se je, da se večina Američanov ne navdušuje nad umetelnimi figami ali čopi; najraje imajo dekleta z naravnimi spuščenimi lasmi.