Na Japonskem imajo lokal za negativce. Koktajli v njem so ostrega okusa in gnusne barve

Če ste v teh dneh že prelomili novoletne zaobljube in se zato počutite vse prej kot bleščeče ter ste razočarani nad sabo in življenjem, je morda čas, da kupite letalsko vozovnico za Tokio. V japonskem glavnem mestu, v okrožju Shimokitazawa, vas namreč čaka kavarna Mori Ouchi, namenjena pesimistom in ljudem z negativnim mišljenjem.

Mori Ouchi je ustanovil Japonec, ki sam sebe opisuje kot mračnega človeka. Prav zato je nekega dne dobil idejo, da bi odprl lokal, v katerem bi se družili ljudje njegove vrste. Varen prostor za negativce je po njegovem zelo pomemben, ker so, kot pravi, negativni ljudje bolj občutljivi od optimistov.

Pijače se imenujejo po neprijetnih situacijah.

»Ljudje vedno pravijo, da je biti pozitiven dobro in biti negativen slabo, vendar menim, da biti pesimist ni tako slaba stvar,« je lastnik Mori Ouchija povedal za televizijsko mrežo Sora News 24. »Mislim, da je veliko pesimistov v resnici zadržanih, kar je oblika prijaznosti, in menil sem, da bi bilo lepo, če bi zanje obstajal poseben prostor za sproščanje,« je razložil.

Mislim, da je veliko negativnih ljudi zadržanih.

Ne deluje kot prostor za pesimistične duše

Rustikalno opremljen lokal na prvi pogled ne deluje kot prostor za pesimistične duše, ima pa zasebne separeje, kjer so obiskovalci lahko sami s svojim mračnim razpoloženjem in jim ni treba skrbeti za poglede drugih.

Negativnosti je posvečena tudi ponudba koktajlov, ki imajo bizarno dolga imena (»Na moj rojstni dan mi je mama poslala melono s podeželja in nisem imel srca povedati ji, da melone res ne maram več preveč,« se glasi eno od njih) in so po besedah lastnika ostrega okusa in gnusne barve.