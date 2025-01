Mama ga je našla, ko je v vrsti čakal na seks s porneso

Britanska zvezdnica filmov za odrasle in po novem tudi rekorderka, ki je v 12 urah seksala s 1057 moškimi, je na družbenem omrežju objavila video, ki je med njenimi oboževalci požel nemalo smeha. Na njem je mogoče videti mladca, ki je potrpežljivo čakal, da tudi sam pride na vrsto in pomaga Bonnie Blue do omenjenega rekorda.

A to se ni zgodilo, mladega moškega, najverjetneje je bil še najstnik, je namreč našla njegova mama, ga pred vsemi ozmerjala ter nagnala domov. V primeru, da je ne bi ubogal, pa grozila, da bo poklicala policijo. »Obleci se, takoj, če ne te bodo policisti pospremili domov. Obleci se in pridi ven, takoj pridi ven,« je na posnetku mogoče slišati besno mamo, ki so jo poskušali pomiriti drugi moški, ki so skupaj z njenim sinom čakali v vrsti.

»To je nesprejemljivo, povsem nesprejemljivo,« je še slišati na posnetku, ki ga je ustvarjalec pozneje delil z Bonnie, ona pa z javnostjo. »Morda ne veš, ampak po enega od fantov je prišla njegova mama, posnel sem,« je postavni svetlolaski zaupal 19-letnik, ki je incident posnel, na kar mu je Bonnie odgovorila, da je posnetek videla.

»Ne vem, koliko je bil fant star, jaz imam 19 let in lahko počnem, kar hočem. Ko se vstopil v hišo, kjer je bil tvoj podvig, smo tako in tako morali podpisati dokument, da smo dovolj stari, zato ne razumem, kaj je hotela tista mama,« je še dejal najstnik, znan le pod psevdonimom Beavo.

Bonnie Blue, njeno pravo ime je Tia Billinger, si je sicer zadala, da bo v 12 urah seksala s 1000 moškimi, kar se je mnogim zdelo nemogoče, Britanka pa je zastavljeno število celo presegla. Obenem je podrla rekord Lise Sparks iz leta 2004, ki je v 24 urah spala z 919 moškimi.