Kralj sira zapravil že več kot 70.000 evrov

Denarnica trpi, žena vije roke, a 54-letni Mark King se ne glede na to ne more upreti slastni rumeni kocki sira čedar – pravzaprav kar dvema. Toliko ga namreč poje vsak dan, ena kocka tehta 160 gramov. Ta megalomanska razvada ga je stala že približno 70.000 evrov, pa vendar nič ne kaže, da se bo v kratkem umiril. Mediji so ga, nič čudnega, oklicali za kralja sira.

Medtem ko večina napolni svoj sendvič s tanko sirovo rezino, Mark zbaše med dva kosa kruha celotno pakiranje. Lesar iz Maidstona v Kentu uživa sir pri vsakem obroku, ne mara pa britansko-ameriške priljubljene poslastice, makaronov s sirom. Razlog vas bo presenetil: za njegov okus je v jedi premalo sira!

Več bi ga stalo, če bi kadil, pravi

»Moj mož najbrž poje največjo možno količino sira. Na dan poje dva paketa, če ga ne bi držala nazaj, bi ga še več,« trdi Markova žena Tracey. Moževa navada se ji zdi tako posebna, da jo je predstavila tudi na družbenem omrežju tiktok. Tam so jo uporabniki posvarili, da bo Mark, če bo tako nadaljeval, najbrž doživel infarkt. Žena, ki ni niti pomislila, da bi bilo lahko z moževo razvado kaj narobe, je zdaj nekoliko zaskrbljena. Kljub temu pa, pravi, je zdrav. Trdi tudi, da mu je osebni zdravnik dejal, da mu sir ne more škodovati, saj se je v vseh letih, odkar ga uživa, njegov organizem navadil na takšno prehranjevanje. »Za zdaj ne opaža nobenih stranskih učinkov. Je precej krepak in ima, čeprav je star že skoraj 55 let, definirane trebušne mišice,« pohvali moža.

Žena Tracey je zadnje čase zaskrbljena za njegovo zdravje.

Makaronov s sirom pa ne mara.

Markova sirova razvada se vleče že četrt stoletja in ni poceni, vendar se zaradi tega ne sekira, saj pravi, da ga stane precej manj, kot če bi kadil.