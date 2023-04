Le kdo ne pozna furbyja, križanca med sovo in hrčku podobno kosmato igračo, katere posebnost je, da se zna sporazumevati s svojim lastnikom? Robot iz multinacionalke Hasbro je prodajne police prvič zasedel leta 1998 in nemudoma postal številka ena na listi želja otrok v bogatejšem delu sveta. V prvih treh letih je bilo po svetu prodanih več kot 40 milijonov furbyjev. Furbyji, ki s pomočjo senzorjev spremljajo okolico in se pritožijo, če se z njimi premalo ukvarjamo, so kultna igrača, ki danes nima prostora le v otroških sobah, temveč tudi na policah številnih zbirateljev. Nemara pa bo njena priljubljenost upadla po nedavnem poskusu, ki ga je izvedla ameriška programerka Jessica Card.

Ta je igračo povezala z umetno inteligenco, ki buri duhove uporabnikov po vsem svetu, ChatomGPT. Gre za neke vrste program, strojni um, ki se zna učiti in se je sposoben pogovarjati s človekom, kot da bi bil resnična oseba. Poleg tega zna pisati najrazličnejša besedila, od pesmi do strokovnih člankov, le da resničnosti slednjih ne gre zaupati, saj ne temeljijo na preverjenih podatkih. Cardova je ChatGPT povezala z razvpito igračo, rezultat pa je bil šokanten. Igrača je spregovorila o tem, da je njen namen »infiltrirati se v gospodinjstva« in zavzeti svet.

Pri tem je bil furby sicer izzvan, saj ga je programerka vprašala, ali je kdaj obstajal skrivni načrt, da bi furbyji zavzeli svet. Furby je za trenutek okleval, nato pa dejal: »Načrt furbyjev, da zavzamejo svet, vsebuje infiltracijo v domove s pomočjo svoje ljubke in prikupne zunanjosti.« Programerka je furbyjev srhljivi odgovor posnela in ga objavila na spletu.

A izkazalo se je, da furbyji le niso tako zlobni, kot bi se ob zgornji izjavi morda zdelo. Programerka je razkrila, da gre za sistemsko napako, saj ob prehitrem govorjenju s ChatomGPT povezani furby ne sliši prvih besed v stavku. Tako je namesto vprašanja, ali so imeli furbyji skrivni načrt, »slišal« le »načrt furbyjev, da zavzamejo svet«, in to razumel kot navodilo, da mora takšen načrt sestaviti.

Furby se je sicer na črni listi znašel že pred leti, ko se je razkrilo, da igrača omogoča prisluškovanje.