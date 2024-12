Kdor opolnoči ne skoči, bo imel vse leto smolo! Bizarne novoletne tradicije po svetu

V novem letu smo vedno polni želja in zaobljub, bolj kot vsega drugega pa si navadno želimo sreče, ki nekako zajame vse druge želje. Po svetu se ljudje trudijo priklicati srečo z najrazličnejšimi običaji, nekateri so precej nenavadni.

V Grčiji, denimo, je razbijanje granatnega jabolka po polnoči napoved sreče in blaginje. Granatno jabolko, ki je pogosto upodobljeno kot sveti simbol plodnosti in obilja, se lahko blagoslovi v cerkvi in obesi na vhodna vrata do novega leta. Na prvi dan novega leta ga nato razkosajo na 13 kosov – en kos za vsak mesec v letu in en dodatni za srečo. Ta običaj naj bi družini prinesel blaginjo in srečo v prihajajočem letu.

Slabo energijo odženemo tako, da skozi okno zlijemo vedro vode.

V Bolgariji praznujejo obred survakane. Otroci iz drenovih vej izdelujejo t. i. survačke in jih okrasijo s pokovko, suhim sadjem in volno. Ko so okrašene, z njimi nežno potrkajo družinske člane po hrbtu, medtem ko recitirajo želje in blagoslove za srečo, zdravje in blaginjo.

Nosijo pike in odpirajo okna

Na Irskem je običaj, da ob polnoči odprejo vsa vrata in okna v hiši. Ta vraža simbolizira odhod starega leta in sprejemanje novega, prav tako pa omogoča, da se duhovi pokojnih družinskih članov pridružijo praznovanju. Čeprav lahko to pomeni, da bo v hiši hladno, mnogi verjamejo, da običaj prinaša srečo.

Granatno jabolko je v Grčiji novoletni talisman za srečo. FOTO: George Apostolakis/Getty Images

Na Filipinih ljudje na zadnji dan starega in prvi dan novega leta nosijo oblačila s pikami, saj okrogla oblika simbolizira denar in srečo. Oblačenje v oblačila s pikami naj bi prinašalo obilje predvsem na področju financ. Novoletni običaj, povezan z oblačili, poznajo tudi v Braziliji; tam nosijo belo in skačejo prek sedmih valov na plaži – vsak skok spremlja želja –, kar naj bi prineslo srečo in izpolnitev želja.

Na Danskem ob polnoči skačejo s stolov, kar simbolizira skok v novo leto. Tik pred polnočjo stopijo na stol, točno opolnoči pa skočijo. Kdor pozabi skočiti v novo leto, bo imel vse leto smolo. Na Kubi, v Portoriku in Urugvaju pa za novo leto zlijejo vedro vode skozi okno, da se očistijo stare energije in privabijo dobro.