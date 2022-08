Je Žarko največji lenuh na svetu? Ležal je kar 60 ur

Če kdo misli, da je poležavanje enostavno, se pošteno moti! Udeleženci zanimivega tekmovanja v Črni gori so znova navdušili z vztrajnostjo, letošnji zmagovalec pa je v ležečem položaju vztrajal 60 ur.

Do zadnjega vztrajala le dva

Žarko Pejanović se je letos okitil z naslovom največjega lenuha, za zmago pa se je potegoval z devetimi sotrpini, ki so se zleknili sredi parka v vasi Donja Brezna in vztrajali v senci drevesnih krošenj. Sedem tekmovalcev je kaj hitro omagalo, do zadnjega pa sta se potegovala Žarko in Vuk Koljenšić, ki je nazadnje odnehal dve uri prej.

Tudi letos se je prijavilo veliko željnih počitka. FOTOGRAFIJI: Twitter

Žarko je tako letos, na 12. izvedbi tekmovanja, pobral glavno nagrado 350 evrov, kosilo za dva in vikend paket za bivanje v etno vasi. Kljub temu pa nad končnim razpletom ni bil najbolj navdušen, se je pozneje izkazalo. Morda utrujen od tekmovanja je vdrl v uredništvo enega od lokalnih časnikov, kjer so ga, kot je navada, označili za največjega lenuha, nabutal nekaj zaposlenih in povzročil materialno škodo.

Vstati smejo le za obisk stranišča.

Izgred, ki mu je konec naredila policija, je tako zasenčil uspeh, ki je resda osupljiv, a daleč od neverjetnega rezultata, ki ga je lani dosegla Dubravka Aksić: s 117 urami poležavanja se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov, od muh pa nista bila niti drugo- in tretjeuvrščeni, ki sta vstala petnajst minut oziroma dve uri prej. Trojica se je zadnje mučne ure celo dogovarjala, da bi vstali hkrati in si nagrado razdelili. Toda Dubravka je nato odločno sklenila, da ji nihče ne bo vzel absolutne zmage iz rok, moška pa sta, menda iz kavalirskih vzgibov, kot sta pozneje pojasnjevala, odnehala.

Tekmovanje so prvič organizirali pred dobrim desetletjem, seveda zavoljo stereotipa o lenih Črnogorcih. Da se znajo pošaliti na svoj račun, so dokazali z izjemno udeležbo, prva leta pa niso bila mačji kašelj, saj sodelujoči med podvigom niso smeli niti na stranišče. Zdaj so pravila prijaznejša, za toaletne potrebe lahko zapustijo prizorišče za nekaj minut vsakih osem ur.