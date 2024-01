Japonec ima štiri ženske in ne hodi v službo, poprime pa za gospodinjska dela

Pravijo, da je dobrih moških vedno premalo, in medtem ko ene ostajajo brez para, se za druge skoraj tepejo. Na Japonskem odmeva primer, ko si štiri ženske kljub velikemu številu samskih moških delijo enega moža.

Rjuta Vatanabe z otoka Hokaido ni ne lepotec ne bogataš. Star je 35 let in že 10 let ne hodi v službo. Namesto tega skrbi za gospodinjstvo in otroke treh partneric, medtem ko one hodijo v službo in preživljajo družino. Druga za drugo vedo, da si moža delijo, a jih to prav nič ne moti. Njihova razmerja so uradno registrirana le kot zveze in ne zakoni, saj je poligamija na Japonskem prepovedana. Četrta Vatanabejeva partnerica ne živi v skupnem gospodinjstvu.

Obožuje ženske

»Preprosto obožujem ženske. Tako sem se, še preden sem zares dojel, znašel v tej situaciji,« razlaga Vatanabe. »Ljubitelji psov me bodo razumeli. Kaj si ne želiš, ko enkrat dobiš pasjega mladička, imeti še enega? Rad imam ženske in ljubim jih vse enako,« je zatrdil v televizijskem intervjuju.

Delijo si stroške in skupaj vzgajajo otroke.

Njegova prva žena je stara 27, druga 24 in tretja 22 let. S prvo ima dve in eno leto starega otroka, z drugo petmesečnega dojenčka. Tri žene in Vatanabe živijo v skupnem stanovanju. Trojica skupaj pokriva stroške, ki znašajo nekaj več kot 5359 evrov na mesec. Tri žene o skupnem možu povedo same dobre stvari. Pravijo, da je šarmanten, občudujejo njegovo notranjo moč in ga popolnoma podpirajo v njegovih odločitvah.

Otroci so za zdaj še premajhni, da bi se jim družina, v kateri živijo, zdela nenavadna. Žena številka ena meni, da bodo vprašanja na to temo po potrebi reševali sproti, medtem ko druga žena okolje, v katerem vzgaja otroka, razume celo kot prednost. Kot pravi, bo otroka že vse od začetka učila, da je vsaka družina drugačna. Upa, da bodo razmere, v katerih živijo, še dodatno prispevale k temu, da bo potomca vzgojila v človeka odprtega duha in brez predsodkov.