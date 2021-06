Iztrebki so varovali jajce 1000 let

Lupina je krhka.

Izraelski arheologi so se razveselili izredno redke najdbe v mestu Javne južno od prestolnice: skoraj tisoč let staro kokošje jajce se je skrivalo v greznici, ki je bila očitno ključ do njegovega dolgotrajnega obstoja. Mehki človeški iztrebki so namreč obdali lupino in jo skrbno varovali več stoletij, so osupli strokovnjaki.Največkrat naletijo na starodavna nojeva jajca, kokošja pa si izredno redka zaradi tako krhke lupine. Najdba izvira iz islamskega obdobja, ocenjuje vodja projekta, začetke perutninarstva pa v Izraelu umeščajo v čas pred 2300 leti. V 7. stoletju so se prebivalci zaradi prepovedi uživanja svinjine prehranjevali predvsem s perutnino, da bi zadostili potrebam po živilih živalskega izvora, zato delci lupin kokošjih jajc iz tistega časa niso tako redki, a celega jajca na tistem območju še niso odkrili. Tudi po svetu je zelo malo podobnih primerkov, zato so izraelski arheologi nadvse ponosni na najdbo.Lupina ima luknjico, skozi katero je žal spolzela skoraj vsa vsebina, ostalo je le še malo rumenjaka, pojasnjujejo, kar bo zadostovalo za nadaljnjo analizo DNK, ki bo ponudila še več podrobnosti, so prepričani. Kokošja jajca so bila v tistem času mnogo manjša kakor današnja, še pojasnjujejo strokovnjaki.