Izpoved znane pornese: razkrila, koliko zasluži in kaj je bila najbolj nora zahteva, ki jo je prejela (FOTO)

Slavna pornesa Mia Malkova (29), ki prihaja iz ZDA, ima na instagramu več kot 10 milijonov sledilcev. Prejela je številne nagrade kot najboljša igralka v filmih za odrasle, zahvaljujoč portalu onlyfans pa neverjetno dobro služi. V intervjuju je tako razkrila, da se njen mesečni dohodek giblje med 150.000 in 250.000 evri oziroma okoli 2,6 milijonov evrov na leto.

Za kaj jo prosijo moški?

Mia menda živi v dvorcu, vrednem okoli 4 milijone evrov, pred kratkim pa je razkrila nekaj nenavadnih prošenj, ki jih je dobila od svojih strank. Neki moški se tako ni mogel vzburiti, če ga ni brcnila v mednožje. Človek se na primer ne bi mogel vzbuditi, če ga ne bi brcnili v mednožje. »Sprva mi je bilo neumno, da sem morala to narediti, sploh zato, ker sem bila v visokih petah. Kar naprej sem ga gledala in ga ocenjevala, ker ga nisem hotela poškodovati. Močno sem ga udarila, on pa me je pogledal, se nasmehnil in nato vzburil,« je povedala in dodala, da ji je pozneje povedal, da je bila najboljša od vseh, kar jih je kadarkoli imel.