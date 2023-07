Izginila za 49 ur in lažno trdila, da je bila ugrabljena

Petindvajsetletna Carlee Russell je prejšnji teden povzročila preplah v mestecu Hoover v ameriški zvezni državi Alabama, ko je za 49 ur izginila, nato pa trdila, da je bila ugrabljena. Carlee je takrat policistom povedala, da se je zvečer ustavila ob cesti, kjer je videla malčka v plenicah in hotela preveriti, ali je z njim vse v redu. Takrat pa je iz gozda prišel belec z oranžnimi lasmi in jo odvlekel s seboj.

Policisti, ki so njeno zgodbo preverjali, so trčili ob nemalo ovir, a po prvem zaslišanju ni več hotela sodelovati z njimi. Zdaj se je izkazalo, zakaj. Vso zgodbo si je študentka izmislila. »Moja klientka se opravičuje za svoja ravnanja, opravičuje se prostovoljcem, ki so jo iskali, lokalni policiji ter družini in prijateljem. Nihče je ni ugrabil, ob cesti nikoli ni videla zapuščenega otroka, naredila je napako, zato prosi za odpuščanje in molitve,« je dejal njen odvetnik Emory Anthony, kakšne sankcije bodo doletele neodgovorno mladenko, pa policisti še razmišljajo.

Ko je šla preverit, ali je z otrokom vse v redu, naj bi jo ugrabil moški. FOTO: Sanghwan Kim/getty Images

Kot kaže, jo je že zapustil partner, ki jo je med prvimi začel iskati in ljudi v solzah večkrat tudi javno pozval, naj se mu pridružijo. Potem ko je priznala, kaj se je zgodilo, pa jo je izbrisal s svojih profilov na družbenih omrežjih. Carlee je po razkritju laži izgubila službo, na 25-letnico pa se jezijo tudi ljudje, ki so donirali skupno 60.000 evrov, denar bi bil namenjen kot nagrada tistemu, ki bi policistom ali njenim bližnjim znal povedati, kje je Carlee, a denarja najverjetneje ne bodo več videli. Sredstva je zbirala organizacija Crime Stoppers, kjer se zdaj izgovarjajo, da so ljudje denar nakazali po lastni volji in presoji.