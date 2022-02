Ima največjo na svetu: z njo lomi stole, postelje, pravi, da tudi ljudi

»S svojo zadnjico lomim stole, postelje in celo ljudi. Vedno sem bil drugačna,« pravi 27-letna Natasha Crown, ki prihaja iz Srbije, živi pa na Švedskem. Do zdaj si je petkrat dvignila zadnjico, kar jo je povečalo do neverjetnih razsežnosti.

Njena želja je 230-centimetrska zadnjica

Natasha pravi: »Imela bom največjo zadnjico na svetu – to je moj cilj in ga bom dosegla. Ko sem bil stara 20 let, so mi naredili prvo operacijo, in to je bil BBL (brazilski dvig zadnjice). Pred enim mesecem sem imela peti poseg, kmalu pa bom še šestega.« Pri brazilskem dvigu zadnjice kirurg odstrani maščobo iz enega dela telesa in jo včrpa v zadnjico.

Natasha se je v preteklosti pojavila tudi v oddaji This Morning, kjer je govorila o želji po 230-centimetrski zadnjici. Da bi pridobila potrebnih 20 do 25 kg dodatne maščobe, ki jo je potrebovala za operacijo, je pojasnila, da je na dieti z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov (pica, testenine, hamburgerji, nutela).

Ne more dobiti nikogar za zmenek

Na žalost pa Natashi ambicije o največji zadnjici omejujejo ljubezensko življenje, kar je potrdila v pogovoru v TV-oddaji Hooked on the Look. »Moja zadnja zveza je bila pred sedmimi leti. Sem precej ekstremna, zato mislim, da se me ljudje bojijo. Za moške je strašljivo. Tukaj je moja osebnost, potem moje telo in na koncu še vse drugo. Vse skupaj je ekstremno ...«