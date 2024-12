Guinnessova knjiga rekordov ga je prepovedala – razlog vas bo šokiral (VIDEO)

Guinnessova knjiga rekordov je tekmovanje za najdaljši poljub preklicala zaradi resnih tveganj za udeležence. Tajski par Ekahai in Laksana Tiranarat sta leta 2013 postavila neverjeten rekord v trajanju poljuba – kar 58 ur in 35 minut. Ta naporen podvig je bil del dogodka za valentinovo v Pattayi na Tajskem.

Tekmovanje se je začelo 12. februarja in je trajalo do 14. februarja. Tistega leta je sodelovalo devet parov, štirim pa je uspelo preseči prejšnji rekord 50 ur in 25 minut. Zmagovalni par je za svoj trud prejel nagrado v višini približno 2131 funtov in dva diamantna prstana.

Stroga pravila tekmovanja

1. Neprekinjeno dotikanje ustnic: Če bi se ustnice razprle, bi bil par takoj diskvalificiran.

2. Uživanje tekočine: Dovoljeno je le preko slamice, vendar ob neprekinjenem stiku z ustnicami.

3. Brez počitka: Tekmovalci so morali ves čas ostati budni, brez odmorov.

4. Prepovedani pripomočki: Udeleženci so morali stati in niso smeli uporabljati opor ali rekvizitov.

5. Odhod na stranišče: Dovoljen je pod nadzorom sodnika, vendar je moral par ves čas vztrajati pri poljubljanju.

Poljubi nevarni za zdravje

Ko so se poljubi čedalje daljšali, so se udeleženci soočali z resnimi posledicami. Pomanjkanje spanja je povzročilo nevarne učinke, vključno s halucinacijami in psihotičnimi stanji. V Guinnessovi knjigi rekordov je zabeleženih več primerov, ko so morali tekmovalci poiskati zdravniško pomoč.

Na primer, izraelski par Karmit Cubera in Dror Orpaz, ki sta leta 1999 držala rekord 30 ur in 45 minut, sta bila po koncu komaj pri zavesti. Oba so zaradi izčrpanosti odpeljali v bolnišnico.

Še bolj dramatičen primer se je zgodil leta 2004, ko so Andrewa Sartija morali oživljati s kisikom, potem ko je 31 ur in 18 minut poljubljal svojo punco Anno Chen. Med poskusom je Sarti doživel mišični krč, zato ga je morala Ana masirati, da je lahko nadaljeval.

Sklep o preklicu zapisa

Glede na resna tveganja za zdravje udeležencev se je Guinnessova knjiga rekordov odločila, da to kategorijo ukine. Organizatorji so sporočili, da so pravila in morebitne posledice postala prenevarna, zato so opustili nadaljnje spremljanje tega tekmovanja. Čeprav je bila ta kategorija priljubljena in je vzbujala navdušenje, je bilo zdravje in varnost udeležencev na koncu na prvem mestu, poroča informer.rs.

