Ta vžigalnik je dražji od ferrarija

Francoska luksuzna znamka S. T. Dupont je začela izdelovati vžigalnik Louis XIII Fleur de Parme na zahtevo Stevena Hunga, hongkonškega milijarderja, ki obožuje francosko zgodovino. Naročnik je izdal zelo natančna navodila, zaradi katerih je dupontovcem postalo jasno, da lahko ta projekt izvede le posebna oseba z intimnim poznavanjem francoske kulture in zgodovine.

Zato so najeli princeso Tanio de Bourbon Parme, neposredno potomko francoskega kralja Ludvika XIII. in priznano oblikovalko. Ta je z ekipo 80 mojstrov v šestih mesecih ustvarila izjemen izdelek, ki si je prislužil naziv najdražji vžigalnik za cigare na svetu.

Pol milijona za enega

Vžigalnik Louis XIII Fleur de Parme, ki ga je navdihnil renesančno-baročni slog iz obdobja kralja Ludvika XIII., je zasnovan kot kraljeva zlata krona na okrasnem podstavku. Izdelan je iz 400 gramov čistega zlata in okrašen s 152 safirji s skupno težo 41 karatov. Predstavljen je bil leta 2013, Guinnessova knjiga rekordov pa ga je priznala kot najdražji vžigalnik za cigare na svetu, kupec je zanj odštel osupljivih 500.000 dolarjev (zdaj bi bilo to malo manj kot pol milijona evrov). Za primerjavo iz naslova: ferrarija portofino si lahko človek privošči že za četrt milijona evrov, za purosangue pa se cene začno pri štiristo tisočakih.

Več kot desetletje pozneje je še vedno daleč najdražji vžigalnik na svetu. Louis XIII Fleur de Parme se je med zbiralci luksuznih izdelkov izkazal za tako priljubljenega, da je družba S. T. Dupont izdelala 31 manjših replik, ki so jih prodajali po 15.900 dolarjev (okoli 14.500 evrov).

Pri znamki S. T. Dupont so ustvarili tudi najdražji cigaretni vžigalnik na svetu. Ligne 2 Champagne Lighter se je v medijih prvič pojavil leta 2009, predvsem zaradi cene, ki je znašala kar 79.461 dolarjev (danes bi to bilo 72.345 evrov). Narejen je iz visokokakovostnega poliuretana in ima ohišje iz 18-karatnega belega zlata, okrašenega s 468 brušenimi diamanti. Lahko bi rekli, da je izrazu kurjenje denarja dal povsem nov pomen.