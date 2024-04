Umrl je najstarejši moški na svetu: poslovil se je le nekaj mesecev pred 115. rojstnim dnevom

Juan Vicente Pérez Mora je bil venezuelska ikona. Preživel je obe svetovni vojni, covid-19 in bil priča modernim izumom, kot so televizija, mobilni telefon in internet. Sinoči, 2. aprila, je umrl. Njegovo smrt je potrdil venezuelski guverner Freddy Bernal, ki je omrežju X zapisal: »Naš dragi Juan Vicente Perez Mora, danes se z globoko žalostjo in bolečino poslavljamo od tebe, od tega arhetipa človeka iz Tachire, skromnega, delavnega, miroljubnega, ki je ljubil družino in tradicijo. Vesel sem in ponosen, da sem te poznal,« je zaključil.

Oglasil se je tudi venezuelski predsednik Nicolas Maduro, ki je dejal: »Juan Vicente Perez Mora je odšel v večnost pri 114 letih. Pošiljam svoj objem in izrekam sožalje njegovi družini in vsem prebivalcem El Cobreja v državi Tachira. Naj ga Bog sprejme v svoji sveti slavi!«

Juan je bil maja 2022 okronan za najstarejšega živečega moškega, naziv pa je takrat 112-letniku podelila Guinnessova knjiga rekordov. Superstoletnik Juan, ki se je v svojem življenju sicer najraje ukvarjal s kmetijstvom, je zapustil ogromno družino 11 otrok, 41 vnukov, 18 pravnukov in 12 prapravnukov. Njegova žena Ediofina je umrla leta 1997 po 60 letih zakona.

Najstarejši moški v zgodovini je bil sicer 116-letni Jiroemon Kimura, najstarejša še živeča oseba pa je 117-letna Maria Branyas iz ZDA.