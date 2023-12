Gosta našla skriti prehod v hotelski sobi: šokirana, kaj se skriva za vrati (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek nepričakovanega odkritja v hotelski sobi, v kateri sta bivala zakonca Albers Ramirez. Žena je posnela svojega soproga pri odkrivanju skrivnostnih kotičkov hotelske sobe.

Med odpiranjem garderobne omare sta na hrbtišču omare opazila še ena vrata, ki sta jih odprla s kartico. Za njimi se je skrival ozek hodnik s še enimi vratci. Ko sta jih odprla, pa sta šokirana obstala, saj je bil tam še en hodnik, ki se je raztezal po vsej dolžini sobe.

Posnetek je postal viralen in mnogi sledilci so se vprašali, zakaj ima hotel skrivne hodnike. Medtem ko so nekateri pisali, da naj bi šlo za nekaj zloveščega, so drugi ponujali bolj preproste razlage, češ da je šlo zgolj za slabo gradnjo in da je gradbinec pustil prostor za prihodnja dela.

Poglejte si videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):