Goli so občudovali fotke golih kipov

Nudisti običajno niso dobrodošli pri turističnih atrakcijah. Spomnimo, maja so dva evropska turista brcnili iz izgubljenega mesta Inkov, veličastnega Machu Picchuja, ker sta si drznila snemati selfieje brez ene same krpice na sebi. Nasprotno pa je barcelonski muzej arheologije Katalonije prav za ljubitelje golote minuli konec tedna na stežaj odprl svoja vrata in zanje pripravil prav posebno vodenje: ogled fotografij dveh golih bronastih kipov, ki so jih ljudje lahko občudovali v adamovem oz. evinem kostimu.

Golota je vedno obstajala. Telo nikoli za nikogar ne bi smelo biti vir sramu.

»Obiskovalcem želimo dati možnost, da občudujejo umetniška dela tako, da pozirajo v enaki situaciji – popolnoma goli in obkroženi z drugimi telesi,« je drugačno vodenje v sodelovanju s tamkajšnjim nudističnim klubom Catalon Naturism napovedal muzej.

Ogled si bodo zapomnili za vselej

Na stenah galerijskih prostorov so zaživele fotografije Luigija Spine, ki je v fotografski objektiv ujel velika bronasta kipa dveh golih grških bojevnikov iz 5. stoletja pred našim štetjem, ki so ju 1972. odkrili v bližini italijanskega mesta Riace. »Želeli smo, da bi bil ogled bolj barvit in ne tako običajen, kot so ogledi sicer,« je dejal vodnik Edgard Mestre, ki se je tako kot obiskovalci znebil oblačil. »Želeli smo, da se ljudje počutijo natanko tako kot dela, ki si jih ogledujejo.«

In očitno so s tem drugačnim pristopom zadeli žebljico na glavico, saj si bodo obiskovalci 90-minutni ogled zapomnili za vselej. »Čutim enako intenzivnost, kot če bi vse skupaj opazovala oblečena, a s to razliko, da zdaj morda bolje razumemo, da je golota vedno obstajala in da telo nikoli ne bi smelo biti za nikogar vir sramu,« je dejala ena izmed nudističnih ljubiteljic umetnosti.

Barcelonski muzej arheologije je postregel z nekoliko drugačnim ogledom. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Barcelonski muzej je nedvomno ubral nekoliko drugačen pristop k privabljanju obiskovalcev, čeprav z ogledom au naturel ni oral ledine. Podobnega podviga se je namreč že pred petimi leti lotil znameniti Louvre v Parizu in pripravil posebno vodenje za nudistične obiskovalce. Le da jih je skozi razstavo vodil oblečen vodnik.