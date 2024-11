En teden je uživala hrano za prašiče

Se ob nenehnih podražitvah hrane sprašujete, kako privarčevati? Kitajska vplivnica Kong Youfeng, na spletu imenovana King Kong Liuke, se je domislila svojevrstne metode. Zvezda tiktoka je iskala najcenejšo, kolikor toliko zdravo hrano, s katero bi lahko živela, in odkrila, da je to krma za prašiče. Velika vreča te hrane namreč stane komaj 100 juanov (približno 13 evrov), dnevna porcija pa le 39 centov; prodajalci zagotavljajo, da vsebuje veliko proteinov in malo maščobe ter je popolnoma naravna, zaradi česar je presodila, da je bolj zdrava kot hitra hrana.

Presodila je, da je prašičja krma bolj zdrava od hitre prehrane.

Kot je povedala sledilcem, hrana vsebuje sojo, oreščke, sezam in koruzo, dodane ima celo vitamine. Okus tovrstnega obroka je sicer ni preveč navdušil. »Tako slana je! In tudi malce kisla. Ne prenašam je; moram popiti še malo vode,« je med uživanjem z vročo vodo razredčene prašičje mešanice vihala nos na spletnem posnetku.

Vplivnica je ob prašičji krmi vztrajala, sledilce pa opozarja, naj tega raje ne počno, razen če so res ekstremno revni. Kljub temu si je nakopala goro jeznih komentarjev zaradi uživanja živalske hrane, ki naj ne bi bilo primerno. »V času lakote je bila hrana za prašiče dragocen vir. Toda danes, ko je življenjski standard boljši, zakaj bi tako tvegali?« se je glasil eden od komentarjev. Nekdo, ki se je predstavil kot nutricionist, pa je zapisal, da takšna prehrana lahko vodi k premalo kalcija, železa in joda v telesu, s tem pa povzroča osteoporozo, slabo prehranjenost in utrujenost.

Morda je poceni, okusna pa ni. Foto: Rat0007/Getty Images

O odločitvi vplivnice, ki ima na spletu 2,8 milijona sledilcev, se je oglasilo tudi podjetje, ki izdeluje hrano za prašiče. Povedali so, da krma za človeka sicer ni strupena, vendar pa ni namenjena človeški prebavi, zato njeno uživanje ljudem odsvetujejo. Objava na temo uživanja prašičje hrane je bila pozneje umaknjena s spleta.