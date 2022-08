Dolgo je čakala: Indijka rodila pri 70

Sanje, da bi zibala, so se jima končno uresničile po 54 letih zakona! Zakonca iz indijske zvezne države Radžastan sta desetletja obiskovala različne klinike za oploditev z biomedicinsko pomočjo in različne strokovnjake, toda ne znanost ne sreča nista bili na njuni strani. Nazadnje pa jima je le uspelo, a v letih, ko naraščaja niti najmanj nista pričakovala.

Nosečnost brez zapletov

Čandravati Devi je tako postala mama pri 70 letih, njen mož pa je pet let starejši. Za otroka sta hvaležna sodobni kliniki v Alvarju, kjer so specializirani za podporo ženskam v zreli dobi. Kljub temu niso pričakovali gospe v jeseni življenja, a po lanskem uspehu Džifuben Valabaj Rabari, ki je prav tako rodila v osmem desetletju življenja, so sklenili, da ji bodo dali priložnost.

Očka je zadovoljen, da bo sin naprej ponesel družinsko ime. FOTO: Globalmoments/Getty Images

Po dveh spodletelih poskusih se je znova potrdilo, da gre v tretje rado, in Čandravati ter Gopičand sta lahko naznanila, da sta v veselem pričakovanju. Kljub številnim dvomom in strahovom je nosečnica mesece pred porodom preživela mirno in brez zapletov, tudi porod je minil brez težav, so bili zadovoljni in olajšani zdravniki, ki so Čandravati budno spremljali. Pred dnevom se je zakoncema Devi tako rodil krepek in zdrav sin, Gopičand, vojni veteran, ki je tudi sam edinec, pa je presrečen, da ima potomca, ki bo naprej ponesel družinsko ime.

74 je bila stara rekorderka.

Kot rečeno, Čandravati ni edina, ki je povila otroka v tako pozni življenjski dobi. Enako stara mama je postala tudi 70-letna Džifuben, uradno najstarejša rekorderka pa je 74-letna Mangajamma, ki je leta 2019 rodila dvojčici. A novih rekordov si ne gre obetati, naznanjajo indijske oblasti, ki so junija sprejele nov zakon, po katerem zdravstvo z biomedicinsko pomočjo ne sme pomagati ženskam, starejšim od 50 let.