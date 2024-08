Gre za konopljo? Tujcema odvzeli suhe rastlinske delce in jih poslali v analizo

V četrtek so v nočnem času policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica na večji javni prireditvi na Tolminskem imeli v postopku dva tuja državljana (38-letnega državljana Nemčije in 33-letnega državljana Slovenije) in jima zasegli posušene rastlinske delce zaradi suma, da gre za posest prepovedane droge (konoplja).

Omenjene rastlinske delce so policisti poslali v nadaljnjo analizo in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper omenjene osebe uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.