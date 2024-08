Zasegli 289 kg kokaina na poti v Slovenijo: tako so ga skušali pretihotapiti (VIDEO)

Potapljači španske civilne garde in pripadniki davčne uprave so v Las Palmasu zasegli pošiljko 289 kilogramov kokaina, katere končni cilj je bilo koprsko pristanišče v Sloveniji. Mamila so pripeljali s trgovsko ladjo, skrita pa so bila v dovodu za hlajenje, v 12 nepremočljivih vrečah, povezanih z vrvjo.

Kot so sporočili, pristojni nadaljujejo izvajanje potrebnih preiskovalnih dejanj v akciji Ponos juga, da bi ugotovili identiteto odgovornih za prevoz mamil, pa tudi tistih, ki so bili odgovorni za prevzem mamil.

(Oglejte si videoposnetek):

Vir iz tuje varnostne službe je povedal, da je tudi ta pošiljka povezana z balkanskim kartelom, a da zaradi nadaljnje preiskave več podrobnosti ne more posredovati.

Operacija je bila izvedena v okviru tesnega sodelovanja med tamkajšnjo službo za nadzor in civilno gardo, ki redno zbira informacije in ocenjuje morebitne nove poti in metode prikrivanja, ki jih uporabljajo kriminalne združbe za prevoz kokaina iz Južne Amerike v Evropo, so sporočili iz španskega ministrstva za notranje zadeve, pišejo tuji mediji.

Pojasnjujejo, da so v okviru skupnega dela in analize tveganja identificirali tovorno ladjo, ki je bila zasidrana v več brazilskih pristaniščih, in posumili, da se uporablja za prevoz mamil v Evropo.

Agenti so preverili prijavljene destinacije – prva naslednja je bila Las Palmas de Gran Canaria, nato pa je ladja nameravala nadaljevati pot do pristanišč Sete v Franciji in Koper v Sloveniji.

FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube

Močan udarec za balkanski kartel tudi v Južni Ameriki

Po informacijah Vijesti je balkanski kartel v Južni Ameriki doživel hud udarec sredi julija, ko je po štiriletni preiskavi Centralna brigada za droge Nacionalne policije v sodelovanju z Europolom, ameriško agencijo DEA, Nacionalno kriminalistično agencijo Združenega kraljestva in Pomorskim centrom za analize in operacije v zvezi z drogami (MAOC-N) aretirala približno 50 ljudi, ki so bili del kriminalne mreže, odgovorne za prevoz kokaina iz Latinske Amerike v Evropo.

»Balkanski kartel je bil v tem kriminalnem poslu zadolžen za novačenje posadke in nabavo dela kokaina, ki so ga distribuirali po vsej Evropi, iz svojih baz na Costa del Sol,« je povedal vir.

Del te skupine naj bi po navedbah Europola aretirali tudi sredi junija, ko je evropska policija v akciji pod kodnim imenom Operacija Jadran aretirala 40 ljudi in zasegla osem ton kokaina, tarča pa je bila kriminalna združba, ki je tihotapila velike količine mamil iz Južne Amerike v Evropo, prek Zahodne Afrike in Kanarskih otokov.

V tej akciji so poleg mamil v različnih evropskih državah zasegli tudi 12,5 milijona evrov gotovine. Tako je bila, kot trdi španska policija, popolnoma onemogočena ena največjih tihotapskih združb v Evropi, balkanski kartel, pišejo tuji mediji.

FOTO: Zaslonski posnetek, Youtube

Potapljači obešajo mamila na ladje: plačilo od 50 do 80.000 dolarjev

Vir Novice je pojasnil, da skrivanje mamil v tem delu ladje ni novost in da se mednarodni preiskovalci s tem ukvarjajo že leta.

»Morske skrinje, prostori, iz katerih ladje črpajo vodo za hlajenje motorjev, so tehnično zasnovane tako, da ob odprtju dovoda služijo kot zaščitne rešetke, ki preprečujejo prehod večjih rib skozi rešetke, ki bi lahko zamašile te dovode.

Do zunanjega dela ni mogoče dostopati z notranje strani, ker so ti prostori zaradi morebitnih napak zatesnjeni, saj če bi bili lahko dostopni za odpiranje, bi to omogočilo lahek potop ladje. Če bi jo nekdo odprl, je pritisk podvodnega dela vode tako rekoč neustavljiv in ladjo potopi v nekaj urah, odvisno od njene velikosti. Zato je edini dostop od zunaj, na teh mestih pa mamila skrivajo potapljači, ki vedo, kaj počnejo. Plačajo jih od 50 do 80.000 dolarjev. Njihova naloga je odpreti palice od zunaj, vstaviti kokain, pritrditi droge in ponovno zavariti palice. Drugače obešanje ni možno, saj obstaja velika nevarnost izgube tovora,« je povedal vir za španske medije.