Neverjetno: nesreča pri Trebnjem postala spletna uspešnica (VIDEO)

Pred kratkim je na slovenskih cestah prišlo do delovne nesreče. Nesreča se je zgodila na delovišču pri Trebnjem, kjer sta dva bagra vsak s svoje strani s pnevmatskim kladivom rušila most. Ko sta ga predrla, je plošča z desne zdrsnila in pri tem s seboj potegnila tudi bager na njej.

Video je že preplavil splet, odzivi pa so različni. Večina se strinja, da je imel bagrist veliko srečo, da ni prišlo tragičnega razpleta.