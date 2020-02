Za razvajeno 22-letnico zaročenec odštel 3000 evrov

Ceno določila kar sama

Kako ste preživeli valentinovo? Vas je sorodna duša razveselila s simbolnim darilcem ali s kakšnim razkošjem? Ali dneva ljubezni sploh ne praznujete in ste tudi letos prezrli preštevilna oglasna sporočila? No, 22-letnase ob takšni drži kar zgrozi, 14. februar je namreč zanjo najpomembnejši dan v letu, še več, letos se bo izkazovanju ljubezni posvečala kar ves teden.Njen izbranec mora, če jo resnično ljubi, valentinovo praznovati po njenem strogem protokolu. Tako jo 26-letni osebni trenerna dan ljubezni že zjutraj začne razveseljevati z darovi in letos ni bilo prav nič manj slavnostno. »Že v otroštvu sem sanjarila o princu na belem konju in valentinovem, ob katerem si bova razkošno izkazovala ljubezen. Tradicija, romantika, cvetje, baloni, voščilnice, ples, elegantne obleke ... Vse to me neznansko osrečuje in brez tega si ne predstavljam odnosa,« pripoveduje Chantal.No, zanesljivo pri tem ni edina, kajti Britanci so za praznovanje ljubezni iz leta v leto pripravljeni odšteti čedalje več, lani kar 25 odstotkov več denarja kakor leta 2015! »Ko mi je bilo trinajst let, sem se sestajala z. Na valentinovo mi je podaril šopek umetnih rož: bila sem tako skrušena, da sem skorajda prenehala verjeti v ljubezen. Pri 17 me jepeljal na večerjo, a v restavracijo s hitro hrano! Ne vem, kako je lahko pomislil, da so ocvrta bedrca romantična.mi je leto dni pozneje podaril pravo cvetje, a čokolado, ki ji je potekel rok uporabnosti!« je svoje Valentinove prigode razodela Chantal in opomnila, da se nekateri pač vse leto veselijo božiča, zanjo pa je vrhunec leta valentinovo.»Ves februar gledam romantične komedije. Hišo zelo zgodaj okrasim z baloni, rdečimi in v obliki srca.« In kot pravi, ima tudi ljubezen ceno. Znesek, ki ga bo njen izbranec letos namenil praznovanju ljubezni, je določila kar sama, vrtoglavih 3000 evrov! »V posteljo mi je prinesel voščilnico, seveda ob romantičnem zajtrku. V pisarno mi že ves dan dostavljajo cvetje, vsakokrat drugačen šopek. Zvečer naju čaka romantična večerja, ki jo bo pripravil on, pričakujem pa tudi kakšno presenečenje. Sicer se bo Joe tudi letos držal mojega seznama daril in se tako ognil mojemu razočaranju, lani mi je uresničil vse želje; dobila sem uhane, drage škornje, seksi spodnje perilo, ličila, parfum, penino. Konec tedna sva preživela v velnesu. Letos prvič praznujeva valentinovo kot zaročenca, zato pričakujem še veliko več!«Nepremičninska agentka je še zaupala, da je izbranca, sicer mnogo skromneje, obdarovala tudi sama, a po njenem na dan ljubezni velja zlato pravilo, in sicer: moški naj žensko razvaja do obisti! Torej, kako ste valentinovo preživeli vi?