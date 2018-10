Z meteoritom podstavlja vrata

Z njim so podstavljali vrata.

Moški iz ameriškega Michigana je leta 1988 kupil hišo in z njo dobil težji kamen, ki ga je kmetovalec pred njim uporabljal za podstavljanje vrat, da se ta ne bi nenadzorovano zapirala. Prejšnji lastnik mu je povedal, da je v tridesetih letih na lastne oči videl meteorit, kako je padel, in dodal, da je bil še topel, ko ga je izkopal iz kraterja. Zadeva se novemu lastniku ni zdela posebno zanimiva, zato ga je še naprej uporabljal za vrata. Po dolgih treh desetletjih pa se je vendarle odločil zadevo raziskati in takrat je izvedel, da je kamen izjemno dragocen.Meteorit je pregledala, geologinja z univerze Central Michigan. »Takoj sem vedela, da je to nekaj posebnega,« se spominja. Ugotovila je, da meteorit sestavljen iz 88 delov železa in 12 delov niklja, ki ga redko najdemo na zemlji. »To je najbolj izjemen primerek, kar sem jih imela v rokah, finančno in znanstveno. Gre za kos zgodnjega sončnega sistema.« Po prvih ocenah je vreden do 100.000 evrov.Lastnik kmetije iz Edmora si želi ostati anonimen, spominja pa se, da mu je prejšnji lastnik razlagal, da je bilo zelo glasno, ko je padel meteorit. Pustil mu ga je, ker je bil del kmetije. Otroci novega lastnika so ga večkrat nesli pokazat v šolo, a se nihče ni posebno ukvarjal z njim. Imenovali so ga edmorski meteorit. Košček so poslal, profesorju z Univerze Kalifornija v Los Angeles. S pomočjo aktivacije nevtronov bo ugotovil njegovo kemijsko sestavo. Če bo odkril redke elemente, se bo njegova vrednost še dvignila. Največji meteorit, kar smo jih doslej našli, je bil Hoba iz Namibije, ki je tehtal 66 ton. Na zemljo je padel pred 80.000 leti.