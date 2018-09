VIDEO: Okamnel je od strahu, ko je zagledal srhljivi predmet

Anglež Stephen Armstrong je bil popolnoma pretresen, ko je prek kamere, s katero starši spremljajo, kaj se dogaja v sobah malčkov, opazil grozljiv leteči predmet poleg posteljice svoje 13-mesečne hčerke Elle.



»Otrpnil sem in se nisem mogel premakniti. Ne verjamem v duhove in podobne stvari, a to je bilo grozljivo,« je 31-letnik povedal za Daily Mail. Potem je komaj zbral pogum, da je odšel v sobo, kjer je spala Ella.







Tokrat pa ni bilo prvič, da se je v njihovi hiši v mestecu Blyth dogajalo nekaj tako srhljivega. Pred časom, ko je Ella spala, se je v njeni posteljici skrivnostno pojavila lutka, trdi Stephen. »Ko sem pogledal na kamero, je bila v posteljici lutka. Prebledel sem in sem moral zbrati pogum, da sem šel v sobo. Ko sem vstopil, lutke ni bilo več.«



Po odgovore se je obrnil na medija in raziskovalca paranormalnega Sammyja Rawlinsona. Ta mu je povedal, da je grozljivi predmet videti, kot da bi nekdo »z druge strani« obiskal Ello.