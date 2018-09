VIDEO: Parkirala na prostoru za invalide, te lekcije ne bo pozabila

Arso izdal opozorilo, poglejte, kaj nam grozi

LJUBLJANA – Napovedana sprememba vremena je pred vrati. Danes bo po napovedih pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno pooblačilo, v soboto zjutraj bo predvsem v severnih in ponekod v zahodnih krajih začelo deževati. Sprva lahko kje tudi zagrmi. V soboto zjutraj in dopoldne bodo zlasti na območju zahodne, severne in osrednje